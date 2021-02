Kunst und Konsum: Künstler stellen in Osnabrücker Rewe-Markt aus

Kunst in ungewöhnlicher Umgebung: Martina "Miene Straten" Schulte (links) stellt ihre Osnabrück-Bilder im Markt von Constanze und Jens Wechsler aus.

Jörn Martens

Osnabrück. Kunst unterstützen, das ist der Wunsch der Familie Wechsler, die im vergangenen Jahr im Osnabrücker Landwehrviertel einen modernen Supermarkt eröffnet hat. Per Internet fanden sie zahlreiche regionale Künstler, die fortan im Markt ihre Werke dort ausstellen. Den Anfang macht Miene Straten mit ihren farbenfroh gestalteten Osnabrück-Bildern.

Wer im Supermarkt der Familie Wechsler an der Kasse steht, braucht sich fortan nicht mehr zu langweilen. Der Blick vorbei an den Kassierern fällt auf eine riesige Wand, die in bunten Farben leuchtet und auf der zahlreiche Motive zu entdecke