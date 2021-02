"Little Foot" aus Leeden beliefert die Kleinsten mit passenden Schuhen

Mit ihrem Kinderschuhmobil "Little Foot" beliefert Kathrin Abo Siam Familien in der Region mit Schuhwerk für die Kleinsten.

David Ebener

Osnabrück. Seit Anfang des Jahres rollt Kathrin Abo Siam aus Leeden mit ihrem Kinderschuhmobil "Little Foot" durch die Region und beliefert Familien mit Schuhen für die Kleinsten. Sie selbst hat drei Kinder und kennt den Stress beim Schuheinkauf.

"Irgendwann waren mein Mann und ich so genervt vom Schuhe kaufen in den Läden", erinnert sich Abo Siam. Die gelernte Krankenschwester will es besser machen, der Traum vom eigenen Schuhgeschäft entsteht. Erst hatte sie einen Laden geplant, k