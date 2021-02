Auf Wegen, in Parks und auf Grünflächen kommen sie nun zum Vorschein: Hundehaufen, die bisher vom Schnee verdeckt waren. Auf dem Foto sind sie vorbildlich in Tüten verpackt. Doch es gibt auch zahlreiche andere Beispiele.

André Partmann

Osnabrück. Der Schnee schmilzt in Osnabrück. Darunter kommt das zum Vorschein, was sich in den vergangen Tagen vielfach angesammelt hat: Hundehaufen. An vielen Ecken, auf Wegen und in Parks lassen sich die Hinterlassenschaften nun finden. Doch wer muss sie wieder entfernen, wenn es der Besitzer nicht getan hat?

Nach dem der Schnee bis auf wenige Ausnahmen geschmolzen ist, wird vorher eingeschneites sichtbar. Tretminen, wie es so schön heißt, prägen an vielen Stellen das Bild. In sozialen Medien regen sich viele Osnabrücker über die wieder zum Vors