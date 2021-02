Jugendlicher belästigt Joggerin in Osnabrück

Die Polizei sucht Zeugen.

Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Ein jugendlicher Täter hat am Mittwochabend an der Voxtruper Straße in Osnabrück eine 26-jährige Joggerin belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich die 26-Jährige gegen 18.05 Uhr in Höhe der Bushaltestelle "Kolumbarium", als sich ein circa 15 Jahre alter Unbekannter von hinten näherte und der Frau an das Gesäß fasste. Anschließend entfernte sich de