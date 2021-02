Kliniken in der Region Osnabrück halten weiterhin an Corona-Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin fest.

dpa/Alain Jocard

Osnabrück. Kliniken in der Region Osnabrück halten auch nach vermehrten Impfreaktionen auf den Astrazeneca-Wirkstoff an dem Vakzin fest. Das betonen auch die Niels-Stensen-Kliniken, obwohl bei 30 Prozent der Beschäftigten nach der Erstimpfung kurzfristige Nebenwirkungen auftraten. In mehreren Krankenhäusern in Niedersachsen wurden Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin am Dienstag vorübergehend gestoppt.

"Die Nebenwirkungen sind zum allergrößten Teil nach spätestens 24 Stunden wieder verschwunden", sagte der stellvertretende Geschäftsführer der Niels-Stensen-Kliniken, Bernd Runde, am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. "Da die Mitarbeit