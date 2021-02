Corona in Osnabrücker Eisfabrik Froneri: 1000 Menschen in Quarantäne

460 Mitarbeiter von Froneri werden erneut auf das Corna-Virus getestet.

TV7News/Felix Fritzemeier

Osnabrück. Der Inzidenzwert in der Stadt Osnabrück hat sich binnen einer Woche verdoppelt. Ursache ist mutmaßlich der Corona-Ausbruch in der Eisfabrik Froneri. Am Mittwoch wurden abermals über 400 Mitarbeiter auf das Virus getestet.

Der stetige Abwärtstrend bei den Inzidenzen in den Lockdown-Wochen ist jäh gestoppt. Der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner angibt, stieg in der Stadt von 58 am Freitag (12. Februar)