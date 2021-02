Die Brotfabrik Feldkamp in Pye im Jahr 1991. Der Betrieb ist bereits eingestellt, aber Gebäudebestand und Firmenschriftzug sind noch unverändert.

Hermann Pentermann

Osnabrück. Die Fabrikationsanlagen der Großbäckerei Feldkamp am Fürstenauer Weg in Pye fristeten in den drei Jahrzehnten nach der Betriebseinstellung ein weitgehend unauffälliges Dasein. In die Schlagzeilen gerieten sie vor gut einem Jahr, als die Beschwerden von Nachbarn über ausufernden Partylärm in der inzwischen zum Teil als Veranstaltungssaal genutzten Immobilie deutlich artikuliert wurden.

Saalbetrieb hätte nicht genehmigt werden dürfenDröhnend laute Musik, Feuerwerke, Hupkonzerte, aufheulende Motoren PS-starker Autos, zugeparkte Grundstückseinfahrten, Verkehrschaos: Darüber führten Anwohner massiv Klage und schalteten die Po