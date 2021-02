Die Polizei warnt vor Trickbetrügern (Symbolbild).

imago images/Martin Dziadek

Osnabrück. In Osnabrück hat ein Trickbetrüger eine hochbetagte Dame bestohlen. Der Mann hatte sich unter einem Vorwand Zugang zu ihrer Wohnung verschafft und verschwand schließlich mit dem Schmuck der Seniorin. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Laut Polizei klingelte der Unbekannte am Dienstagmorgen, 16. Februar, an der Wohnungstür der 88-Jährigen in der Meller Straße (Nähe Abekenstraße) in Osnabrück. Er gab vor, Klempner zu sein und im Badezimmer das Wasser kontrollieren zu müsse