Am 7. Juli 2020 war der tödliche Unfall am Schlosswall passiert. (Archivfoto)

Osnabrück. Im Juli vergangenen Jahres überfuhr ein Brummifahrer mit seinem Lkw eine Radfahrerin in Osnabrück. Die Frau starb. Die Staatsanwaltschaft klagte den Lkw-Fahrer an, doch ein Prozess ist nicht in Sicht. Der Anwalt des Mannes hofft auf einen Strafbefehl, der wohl milder ausfiele als ein Gerichtsurteil. Die Staatsanwaltschaft will davon aber nichts wissen.

Im Januar hatte die Staatsanwaltschaft Klage gegen den Lkw-Fahrer eingereicht. Viel getan habe sich seither nicht, sagt dessen Anwalt Jürgen Römer auf Anfrage unserer Redaktion. Der Grund auch hier: Corona.Das Amtsgericht bestätigt auf