BOK-Präsident René Herring überreicht Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert coronakonform den BOK-Orden der Session 2020/21.

Stadt Osnabrück/Robert Schäfer

Osnabrück. Auch in Osnabrück ist am Dienstag eine Karnevalssession zu Ende gegangen, wie es sie so noch nie gegeben hat. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Karnevalisten auf fast alle Traditionen des Ossensamstags verzichten und somit auch auf den Rathaussturm. Das Rathaus konnte vom Oberbürgermeister also erstmals auch über die tollen Tage gehalten werden.

„Bei der Verteidigung des Rathaus-Schlüssels hat das Virus in diesem Jahr sicher geholfen“, scherzte Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, als er – so viel Tradition musste nun doch sein – am Dienstag den Karnevalsorden von René He