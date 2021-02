Am Dienstagmittag suchte ein Polizeihubschrauber in Osnabrück eine Person entlang der Bahngleise. Die Bahnlinie wurde kurzzeitig gesperrt. (Symbolfoto)

dpa/Sina Schuldt

Osnabrück. Am Dienstagmittag flog erneut ein Hubschrauber der Bundespolizei über Osnabrück. Insbesondere im Westen der Stadt suchte der Helikopter entlang der Bahnstrecke nach einer Person und war in relativ geringer Flughöhe in den Stadtteilen Westerberg, Hafen, Eversburg und Atter unterwegs. Auch die Bahnstrecke musste ab 14 Uhr für eine halbe Stunde gesperrt werden. Die Bundespolizei erklärt die Hintergründe.

Der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, Ralf Löning, erläutert auf Anfrage unserer Redaktion, dass der Hubschrauber von der Außenstelle der Fliegerstaffel Gifhorn eigentlich zu einem Grenzüberwachungsflug an der deutsch-niede