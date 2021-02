Osnabrücker Pflegebericht: Pflegeplätze in Osnabrück sind Mangelware

Die Pflegeheime sind in Osnabrück derzeit fast voll ausgelastet: Für viele Menschen ist es schwer, einen Platz zu bekommen. (Symbolfoto)

imago images/Georg Ulrich Dostmann

Osnabrück. Der Anteil der Pflegebedürftigen in Osnabrück wird in den kommenden Jahren steigen. Die gute Nachricht: Pflegebedürftige können immer länger zu Hause bleiben und dort betreut werden. Die schlechte: Altenheime sind voll ausgelastet. Es bleibt schwer, einen Platz im Pflegeheim oder in der Kurzzeitpflege zu bekommen. Rechnerisch werden mindestens 41 Pflegeplätze fehlen.

Bereits heute müssen Pflegeheime sowie Einrichtungen zur Kurzzeit- und Tagespflege Anfragen vielfach absagen, weil Plätze fehlen. Das geht aus dem örtlichen Pflegebericht 2020 hervor, der unserer Redaktion vorliegt. Hauptgrund der Absagen: