imago images/Andrey Popov

Osnabrück. Studierende in Osnabrück müssen aktuell noch sparsamer sein als sonst. Durch Corona sind viele studentische Aushilfsjobs weggefallen. Die Suche nach neuen Stellen ist schwierig.

Rund 25.000 Studierende sind aktuell in Osnabrück gemeldet. Für viele von ihnen war Corona wie ein Schlag ins Genick. Seit vielen Monaten fällt nicht nur jegliche Lehre in Präsenz weg. Auch das, was gemeinhin als Studentenleben bezeich