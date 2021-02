Beide Osnabrücker Testzentren – hier das an der Hansastraße – sind als Drive-ins konzipiert. Es können aber auch Fußgänger oder Radfahrer zur Testung vorbeikommen.

NWM-TV

Osnabrück. Seit Beginn dieser Woche bietet die Stadt Osnabrück kostenlose Schnelltests an. Das wird offenbar dankbar angenommen: Am ersten Tag wurden bereits mehr als 400 Menschen getestet. Wer gratis überprüfen lassen möchte, ob er mit dem Corona-Virus infiziert ist, muss in Osnabrück wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen.

Nicht nur die Zahl der Testwilligen war am Montag groß, sondern auch das überregionale Medieninteresse an dem Konzept: Teams mehrerer Fernsehsender berichteten aus Osnabrück – der ersten Stadt in Niedersachsen, die in diesem Umfang kos