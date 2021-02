Nicht nur in Stadt und Landkreis Osnabrück ist am Montag wegen angekündigten Eisregens die Schule ausgefallen. Doch während in Münster die Entscheidung bereits am Sonntagnachmittag verkündet wurde, wurde der Schulausfall hier erst sehr spät kommuniziert.

Osnabrück. Wegen einer Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Eisregen ist am Montag, 15. Februar, in Stadt und Landkreis Osnabrück die Schule ausgefallen. Auch in Münster entschied man sich dafür, angesichts der Wetterlage die städtischen Schulen und Kitas zu schließen – allerdings wurde diese Entscheidung bereits am Sonntagnachmittag mitgeteilt. In Osnabrück erfuhren Eltern und Lehrkräfte erst gegen 20.30 Uhr von dem Unterrichtsausfall.

Kummer und Unplanbarkeit von Berufs- und Familienleben sind Eltern ja bereits seit Monaten gewohnt; Präsenzunterricht stellt eher die Ausnahme als die Regel dar, und auch vergangene Woche mussten die Grundschüler und Abschlussklassen, die d