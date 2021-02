Landkreis Osnabrück: Impftermine bleiben am Montag trotz Eisregen gültig

Das Impfzentrum des Landkreises in Georgsmarienhütte

Jörn Martens

Osnabrück. Wer es an diesem Montag aufgrund des erwarteten Eisregens nicht zum Impftermin in Wallenhorst oder GMhütte schafft, kann auch auf Dienstag oder Mittwoch ausweichen, teilt der Landkreis Osnabrück am Sonntagabend mit.

Der drohende Eisregen hat möglicherweise auch Auswirkungen auf die Erreichbarkeit der Impfzentren in Wallenhorst und Georgsmarienhütte, so der Landkreis Osnabrück in einer Mitteilung. Weiter heißt es: "Wer wegen der Wetterlage seinen b