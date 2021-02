Präsenzunterricht fällt an allen Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück am Montag aus

imago images/Fotografie73

Osnabrück. Der angekündigte Eisregen sorgt dafür, dass in Stadt und Landkreis Osnabrück auch am Montag, 15. Februar, der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen ausfällt. Die Notbetreuung soll es weiterhin geben.

Da die Extremwetterlage zu starken Beeinträchtigung der Schülerbeförderung führen kann, fällt der Präsenzunterricht am Montag, 15. Februar, an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus, teilte der Landkreis Osnabrück am Sonnt