Jörn Martens

Osnabrück. Die Busse der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) fahren ab dem morgigen Montag, 15. Februar, im Stadtgebiet wieder im regulären Liniennetz.

Auf einigen Linien komme es aber weiterhin zu kleineren Einschränkungen, teilten die Stadtwerke Osnabrück am Sonntag mit. So fährt die Ringlinie als Linie 20 nur in eine Richtung, die in entgegengesetzte Richtung fahrende Linie 10 könne noc