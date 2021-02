Wetterdienst warnt vor Glatteis am Montagmorgen in unserer Region

Am Montag könnte es glatt werden.

Symbolfoto: dpa/Nicolas Armer

Osnabrück/Meppen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Montag vor Glatteis in unserer Region.

Schon in der Nacht könne Schmelzwasser gefrieren, stellenweise könne es zur Glätte durch Reif kommen, warnt der DWD. Am Montagmorgen müsse mit gefrierendem Regen gerechnet werden. Anfangs könne Schnee fallen, der dann rasch in Regen üb