Der Osnabrücker Weihbischof Johannes Wübbe ist bereits gegen Corona geimpft - weil er im mobilen Impfteam des Roten Kreuzes mithilft.

HERMANN PENTERMANN

Osnabrück. Hat sich der Osnabrücker Weihbischof früher impfen lassen, als er an der Reihe gewesen wäre? Die Augsburger Allgemeine hatte berichtet, dass der 54-jährige Johannes Wübbe schon gegen Corona geimpft sei. Auch in unserer Region hatte das zu Irritationen geführt. Was steckt dahinter?

Die Laune von Philip Hergt war schon mal besser. Der Bereitschaftsleiter beim DRK-Kreisverband Osnabrück Stadt beschäftigt sich seit dem Wochenende mit der Nachricht, dass der Osnabrücker Weihbischof Johannes Wübbe schon geimpft sei un