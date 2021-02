Ab Montag können Osnabrücker einen kostenlosen Corona-Schnelltest in Anspruch nehmen. Das Angebot der Stadt ist auf vier Wochen begrenzt.

Osnabrück. Wer in Osnabrück wohnt oder dort arbeitet, kann sich ab Montag, 15. Februar, kostenlos auf Corona testen lassen. Zwei Standorte bieten an vier Tagen in der Woche die Tests für die Bürger an.

Start ist am Montag um 7 Uhr, wie die Stadt jetzt mitteilte. Wer also wissen möchte, ob er mit dem Coronavirus infiziert ist, kann in den Stadtteil Gartlage oder an die Hansastraße fahren. Termine können ab Sonntag online gebucht werden&nbs