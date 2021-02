Osnabrücker Zoo macht am Donnerstag auf – aber nur virtuell

Generalprobe: Marilena Koch (Leitung Online-Redaktion), Felina Schmeckenbecher (Online-Redaktion) und Katja Lammers (wissenschaftliche Assistentin) testen die Technik für die Premiere.

Lisa Simon/Zoo Osnabrück

Osnabrück. Am Donnerstag, 18. Februar, startet der Osnabrücker Zoo eine virtuelle Live-Führung durch den Zoo. Zoofreunde sollen so die Möglichkeit bekommen, ihre tierischen Lieblinge wiederzusehen und Fragen an die Zoopädagogen zu stellen.

„Die Technik wurde geprüft, die Route besprochen und eine interne Generalprobe gab es auch schon“, heißt es in einer Pressemitteilung des Zoos. Schon seit Beginn des Lockdowns veröffentlicht der Tierpark immer wieder Videos von seinen Tiere