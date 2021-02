Was Osnabrücker Lungen-Chefärzte über Corona-Spätfolgen wissen

Viele Post-Covid-Patienten leiden noch Wochen und Monate nach der Infektion unter Atemnot. Inhalationen mit Cortison können manchen helfen.

Osnabrück. In den vergangenen Monaten haben Dr. Hagen Vorwerk und Dr. Christoph Hünermann zahlreiche Corona-Patienten behandelt, akute, aber auch lange nach überstandener Infektion. Das bekannte Spektrum an Covid-19-Spätfolgen hat sich in dieser Zeit erweitert. Das haben die Lungenfachärzte über Long Covid gelernt.

Dr. Hagen Vorwerk ist Chefarzt der Klinik für Pneumologie und Beatmungsmedizin am Osnabrücker Klinikum. Eine ausgewiesene Corona-Ambulanz gibt es dort nicht, "aber ich habe eine ambulante Sprechstunde", sagt Vorwerk. In dieser Sprechstunde