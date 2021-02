Die Mitarbeiter der Eisfabrik Froneri in Osnabrück wurden gestern auf das Corona-Virus getestet. Der Grund: Zwölf Beschäftigte aus der Verwaltung hatten sich mit Covid-19 infiziert.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Alle Mitarbeiter der Osnabrücker Eisfabrik Froneri, die in der Produktion arbeiten, sind am Freitag auf das Coronavirus getestet worden. Die Ergebnisse sollen spätestens am Montag vorliegen. Geschäftsführer Gotthard Kirchner hofft, am Dienstagmorgen die Maschinen wieder anfahren zu können. Bis dahin sei aber noch viel zu tun.

Die Corona-Infektion traf das Unternehmen wie ein Blitzschlag. Als bei zwölf Mitarbeitern der Verwaltung der PCR-Test am Donnerstag positiv ausschlug, wurde die Produktion sofort gestoppt. Alle verfügbaren Mitarbeiter unterzogen sich Schnel