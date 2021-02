Bei Friseuren in der Region Osnabrück laufen die Telefone heiß

Die Telefone in den Haarstudios laufen heiß: Ab dem 1. März darf wieder geöffnet werden.

imago images/fotostand

Osnabrück/Hasbergen/Wallenhorst/Georgsmarienhütte. Aufatmen in der Friseurbranche: Ab dem ersten März dürfen die Haarstudios in Deutschland wieder öffnen. In der Region Osnabrück laufen die Telefone heiß, die Friseure freuen sich über diesen Andrang – bitten aber auch um Geduld.

Im Salon Brünger in Wallenhorst ist die Freude über die Nachricht, wieder öffnen zu dürfen, groß – sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Kunden. „Man ist erleichtert und möchte jetzt wieder loslegen“, sagt Ines Brünger. Die Kund