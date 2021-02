Regelbetrieb im Osnabrücker Corona-Impfzentrum am Sonntag gestartet

Das Impfzentrum in Osnabrück: Am Sonntag wurde der Regelbetrieb aufgenommen.

David Ebener

Osnabrück. Mitunter rollen Freudentränen: Am Sonntag sind in der Osnabrücker Schlosswallhalle die ersten Impfungen im Regelbetrieb erfolgt. Zuerst sind die über 80-Jährigen an der Reihe.

Um 9 Uhr sollte es losgehen, die ersten waren eine halbe Stunde eher da. Rund 200 Osnabrücker werden an diesem Sonntag geimpft, und die ersten durften dann doch schon um 8.40 Uhr in die warme Halle. Es sind die ersten Impfungen im Regelbetr