„Schlogarten Daddy“ ist dankbar für vorübergehenden Schlafplatz in Osnabrücker Kirche

„Schlogarten Daddy“ und sein Kumpel aus Sachsen übernachten derzeit in der Herz-Jesu-Kirche in Osnabrück.

David Ebener

Osnabrück. Die aktuelle Kälte kann für Obdachlose lebensbedrohlich sein. Seit Montag bietet ihnen die Osnabrücker Domgemeinde Schlafmöglichkeiten an. Auch Bürger engagieren sich.

Die Sonne scheint. Minus zwölf Grad und noch immer viel Schnee in der Stadt. So kalt, dass selbst der eigene Atem in der Luft zu sehen ist. Gerade wenn man aus einer warmen Wohnung kommt, ist es draußen nach nur wenigen Minuten fast unerträ