Sparkasse Osnabrück: Noch nie so viel Geld auf der hohen Kante

Die Sparkasse Osnabrück meldet Rekordzahlen.

Michael Gründel

Osnabrück. Die Sparkasse Osnabrück meldet für das Corona-Jahr 2020 Rekorde. Fast sechs Milliarden Euro haben die Kunden auf der hohen Kante liegen, 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Zugleich gab das Kreditinstitut so viele neue Kredite aus wie nie zuvor. "Was für ein Jahr", sagte Vorstandssprecher Johannes Hartig im Bilanzpressegespräch.

Das Jahr 2020 habe "fantastisch" begonnen, so Hartig. Die ersten acht Wochen seien so gut wie selten zuvor gelaufen. Aber dann lenkte Corona von heute auf morgen die Arbeit und die Geschäfte der Sparkasse in eine andere Richtung. Zeitweise