Auch kommende Woche kann es noch zu Einschränkungen im Busverkehr kommen.

Jörn Martens

Osnabrück. Im Landkreis Osnabrück will die Verkehrsgemeinschaft (VOS) ab Montag, 15. Februar, die Schülerbeförderung wieder aufnehmen. Sie rechnen dabei allerdings weiterhin mit Störungen. Ob der Präsenzunterricht im Landkreis am Montag stattfindet, ist noch nicht entscheiden.

Am Sonntag will der Landkreis entscheiden, ob in der kommenden Woche wieder Präsenzunterricht möglich ist. Dieser war in der vergangenen Woche aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen ausgefallen. Sollte der Präsenzunterricht wieder st