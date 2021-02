Laut Prognosen wird der Schnee in der Region Osnabrück bald tauen. (Symbolbild)

dpa/Henning Kaiser

Osnabrück. So viel Schnee wie in den letzten Tagen hat es in der Region Osnabrück schon seit Jahren nicht mehr gegeben. Was passiert, wenn der Schnee schmilzt? Experten erklären, wie Schäden durch Tauwasser vorgebeugt werden können – und dass (schmelzender) Schnee auch etwas Gutes sein kann.

In der nächsten Woche sollen die Temperaturen wieder über den Gefrierpunkt klettern. Stadt und Landkreis Osnabrück haben bereits erklärt, dass sie nicht von einer besonderen Hochwassergefahr und Überschwemmungen durch schmelzenden Schn