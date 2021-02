Gibt es am Wochenende Rodel-Wetter in der Region Osnabrück und dem Emsland?

Am Wochenende kann nochmal ausgiebig bei sonnigem Wetter gerodelt werden, bevor kommende Woche die Temperaturen langsam wieder steigen.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Gute Nachrichten für Rodelfans: Der Schnee bleibt uns auch am Wochenende noch erhalten. Zudem gibt es viel Sonne in der Region Osnabrück und dem Emsland. Das heißt es auszunutzen, bevor es kommende Woche milder wird.

Auch an diesem Wochenende kann der Schlitten nochmal genutzt werden. Bei Höchstwerten am Samstag von minus drei Grad und am Sonntag von minus ein Grad bleibe der Schnee, den uns Tief Tristan beschert hat, noch liegen, sagte die Meteorologin