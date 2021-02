Osnabrücker SPD für schnelles Handeln in der Johannisstraße

Für schnelles Handeln in der Johannisstraße spricht sich die SPD-Ratsfraktion aus. Hier eine Visualisierung der geplanten Umgestaltung.

Stadt Osnabrück / Planungsbüro Hahm

Osnabrück. Die SPD-Ratsfraktion tritt dafür ein, die Umgestaltung der Johannisstraße voranzutreiben, ohne die weitere Entwicklung am Neumarkt abzuwarten. In einer Pressemitteilung betont die Fraktionsvorsitzende Susanne Hambürger dos Reis, die Einzelhändler brauchten "Planungssicherheit und Licht am Ende des Tunnels".

Vor einer Woche hatte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt mehrheitlich festgelegt, wie die Gehwege der Johannisstraße gepflastert werden sollen. Die Gestaltung der Fahrbahn stand nicht zur Diskussion, weil nach dem Stand der