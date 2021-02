Wie können Konfirmation und Kommunion in und um Osnabrück stattfinden?

Die Corona-Pandemie erschwert die Planungen für die Konfirmationen und Kommunionen in der Region Osnabrück.

imago images/JanPietruszka

Osnabrück. Auch Kirchen sind von der Corona-Pandemie betroffen. Präsenzgottesdienste finden – wenn überhaupt – nur unter strengen Hygienevorschriften statt. Doch wie sieht es eigentlich mit der Konfirmation oder Kommunion dieses Jahr aus? Wir haben bei verschiedenen Kirchen-Gemeinden in der Region Osnabrück nachgefragt.

Wie und ob die Konfirmation in evangelischen und Kommunion in katholischen Gemeinden in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie gefeiert werden, entscheidet die jeweilige Gemeinde selbst. Dabei hoffen die Verantwortlichen vor allem darauf, da