Verschneite Straßen: Müllabfuhr in der Region Osnabrück steht weiter still

Eindrücke vom heutigen Testbetrieb der Müllabfuhr in Melle.

M. Kluwe, Awigo Logistik

Osnabrück. Die Fahrzeuge der Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück (Awigo) haben am Donnerstag testweise die Restmülltouren in Teilen von Bramsche und Melle aufgenommen. Nach kurzer Zeit mussten die Fahrten jedoch abgebrochen werden.

Das teilt die Awigo in einer Pressemitteilung mit. Vor allem Schneeberge an den Fahrbahnrändern und die teilweise vereisten Straßenverhältnisse in den meisten Siedlungsgebieten ließen keine Abfallsammlung zu. Die Leerung der Behälter w