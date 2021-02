Mit dem Trecker zum Krankenhaus: Wegen verschneiter Straßen ist die Pflegekraft Nadja Kollenberg am Montag mit dem Trecker zum Marienhospital Osnabrück gefahren.

Osnabrück. Der Schnee in Osnabrück stellt auch Pflegekräfte vor besondere Herausforderungen. Eine Pflegerin in Osnabrück ist mit dem Trecker zum Krankenhaus gefahren. Andere Pfleger, Schwestern oder Ärzte übernachten sogar an ihrem Arbeitsplatz, um die Versorgung der Patienten oder Bewohner zu gewährleisten.

Die Mitarbeiter im ambulanten Dienst, in Pflegeheimen oder Krankenhäusern haben in den vergangenen Schnee-Tagen viel Einsatz und Verantwortungsgefühl gezeigt, berichten die Sprecher von Diakonie, Caritas und Niels-Stensen-Kliniken übereinst