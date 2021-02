Schon 26 Fälle: Rasante Ausbreitung der Corona-Mutationen in der Region Osnabrück

Wegen der Ausbreitung der hochinfektiösen Corona-Mutation B117 bietet die Stadt Osnabrück ab Montag kostenlose Corona-Schnelltests an. In der Region Osnabrück gibt es mittlerweile 26 bestätigte Fälle der britischen Coronavirus-Variante. (Archivfoto)

André Havergo

Osnabrück. Die Corona-Mutation B117 breitet sich rasant aus. Vor einer Woche wurde die hochansteckende britische Virus-Variante erstmals in der Region Osnabrück bestätigt. Nun spricht der Gesundheitsdienst auf Anfrage schon von 26 nachgewiesenen B117-Fällen in der Region. Der Landkreis will dem Vorbild der Stadt Osnabrück nun folgen und ebenfalls kostenlose Corona-Tests anbieten.

Bei einer Testung und Typisierung der Bewohner im Alten- und Pflegeheim St. Marien in Belm waren Ende der vergangenen Woche 14 Fälle der Mutante nachgewiesen worden, obwohl alle Bewohner bereits am 25. Januar zum zweiten Mal gegen Coro