Zugvögel kommen früher zurück in die Region Osnabrück

Um Wildvögel im Zoo kümmert sich Tierpflegerin und Revierleiterin Kirsten Bischoff.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Viele Vögel fliegen im Winter in den Süden und entkommen so der klirrenden Kälte und der Futterknappheit, die momentan in unserer Region herrscht. Amseln, Meisen oder Zeisige müssen hier überleben und überwintern. Die Menschen können sie dabei unterstützen.

Kirsten Bischoff arbeitet als Tierpflegerin im Vogel-Revier des Osnabrücker Zoos. Sie hat nicht nur mit den Vögeln im Tierpark zu tun, sondern beobachtet und kümmert sich auch um die Wildvögel. Deren Population sei in den vergangenen Jahren