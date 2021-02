Das THW hat auch die Polizei Osnabrück bei der Bergung von Großfahrzeugen unterstützt.

Polizei Osnabrück

Osnabrück. Seit Sonntag hat das Technische Hilfswerk (THW) die Polizeiinspektion Osnabrück bei der technischen Bergung von Großfahrzeugen unterstützt, die sich im Schnee festgefahren hatten. Viele LKW-Fahrer mussten stundenlang in der Kälte ausharren.

Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach waren an den Autobahnen A1, A30 und A33 die Parkplätze und Raststätten in den vergangenen Tagen voll mit gestrandeten Lkw, die von der enormen Schneemenge überrascht worden ware