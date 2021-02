Gefrorene Gewässer in der Region: Osnabrücker Feuerwehr warnt vor Betreten

Vereinzelt kann sich nach dem Frost der vergangenen Tage schon Eis auf Gewässern gebildet haben. Feuerwehren und Polizei warnen, diese Flächen zu betreten. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Seit dem Wochenende ist das Wetter in der gesamten Region Osnabrück winterlich. In den kommenden Tagen soll es eisige Temperaturen geben. Einzelne Gewässer dürften dann von einer Frost-Schicht überzogen werden. Die Feuerwehr warnt jedoch, die Seen und Flüsse zu betreten.

Es dauert, bis die Gewässer wirklich so tief zugefroren sind, dass sie Menschen tragen können. Dazu haben die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt in den vergangenen Tagen noch lange nicht ausgereicht. Die Osnabrücker Feuerwehr richtet desha