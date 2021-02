Kinder erhalten Kochboxen als Ersatz für das Mittagessen in Kita oder Schule. Das Angebot ermöglicht haben unter anderem (von links): Johannes Andrews, Vorstand der Evangelischen Stiftungen Osnabrück, Stadtrat Wolfgang Beckermann und Jugendamtsleiterin Kerstin Schlüter.

Jörn Martens

Osnabrück. Kindern aus bedürftigen Familien wird in Osnabrück nun trotz geschlossener Schulen ein warmes Mittagessen ermöglicht. Denn die Stadt hat nach Lösungen gesucht, ein Konzept aus Oldenburg entdeckt und dieses in kurzer Zeit auch für Osnabrück auf die Beine gestellt.

Ab dieser Woche können finanziell bedürftige Familien, die eine Berechtigung zur Teilnahme am Programm "Bildung und Teilhabe" (BuT) haben, eine Kochbox bestellen. Lebensmittel und Rezepte sind in der Kiste, um von montags bis freitags