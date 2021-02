Osnabrücker Kfz-Werkstätten informieren: So schützen Sie Ihr Auto bei Winterwetter

Ein typisches Bild in diesen Tagen in den Osnabrücker Straßen: Geparkte Autos stehen reifentief im Schnee.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. In Osnabrück findet man derzeit reihenweise Autos, die sich in einer Art Winterschlaf befinden: Bis zu den Reifen eingeschneit und mit einer dicken Schneedecke auf dem Dach. Kann das dem Auto schaden? Und was ist zu beachten, bevor es wieder auf die Straße geht? Drei Kfz-Experten geben Tipps für die Winterzeit.

Zunächst einmal gilt: Selbst, wenn das Auto derzeit nicht benutzt wird, sollte es nicht einfach eingeschneit stehen bleiben. "Es ist zu empfehlen, den Schnee runter zu räumen", sagt Stefan Thomas, Werkstattsleiter im Osnabrücker Autohaus Br