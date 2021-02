Tief Tristan hat in den vergangenen Tagen vielerorts auch Mülltonnen eingeschneit. Weil die Müllabfuhr in der Region Osnabrück witterungsbedingt noch immer ganz oder teilweise ausfällt, müssen Bürger jetzt bei der Abfalllagerung improvisieren. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Der Schnee bringt weiterhin Einschränkungen im Alltag mit sich. Die Müllabfuhr in der Region Osnabrück ruht noch ganz oder zumindest teilweise. Doch wohin mit dem Abfall, wenn die Tonnen nicht bei einer Nachholtour geleert werden und schon voll sind? Welche alternativen Behälter oder Säcke dürfen genutzt werden? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wann holen die Müllwagen den Abfall wieder ab? Am Mittwoch bleiben die Fahrzeuge der Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück (Awigo) weiterhin in den Garagen. Im Landkreis fällt an diesem Tag die Müllabfuhr aus. Erst am Donnerstag soll de