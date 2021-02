VR-Technologie in der Heinrich-Assmann-Möbelfabrik

Thomas Osterfeld

Osnabrück/Melle. Mit der VR-Brille im Gesicht und den beiden Controllern in der Hand sieht Jannik Bartels aus wie einer der Spieler in Steven Spielbergs Science-Fiction-Thriller „Ready Player One“. Der 26-jährige Industrieingenieur will jedoch keinem düsteren Alltag in eine virtuelle Welt entfliehen. Er befindet sich in einer nachgebauten Produktionsumgebung des Büromöbelherstellers Assmann.

Mithilfe der Controller in der Hand kann er dort unter anderem Regale aufbauen und Boxen von A nach B verschieben. „Das ist keine Spielerei“, wie Bartels betont. Ganz im Gegenteil: Statt wie früher zweidimensional neue Arbeitsumgebungen zu