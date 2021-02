Blick auf die Gartlage. Links unten auf einem ehemaligen KME-Gelände soll das Trainingszentrum entstehen.

Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat baurechtlich freie Bahn für den Bau eines Leistungs- und Nachwuchszentrums in der Gartlage. Das verriet Oberbürgermeister Wolfgang Griesert am Dienstagabend in der Ratssitzung, in der die Debatte über den VfL zu einem heftigen Schlagabtausch geriet und in eine geheime Abstimmung mündete.

Ausgangspunkt war ein Antrag der Grünen, das geplante Nachwuchsleistungs- und Trainingszentrum nicht in der Gartlage, sondern auf dem Limberg zu bauen. Titel des Antrages: "Besser verlässlich an den Limberg, als vielleicht, irgendwann oder