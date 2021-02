Nach dem Wintereinbruch bleibt die Müllabfuhr auch am Mittwoch im Landkreis Osnabrück lahmgelegt. In der Stadt sind Müllfahrzeuge ausschließlich im Widukindland unterwegs.

Michael Gründel

Osnabrück. Nach dem Wintereinbruch mit massiven Schneemassen müssen sich die Bürger in Stadt und Landkreis Osnabrück bei der Müllabfuhr weiter gedulden und mit Einschränkungen rechnen. Die Fahrzeuge der Awigo rücken am Mittwoch noch immer nicht aus. In Osnabrück soll es in einem Stadtteil zumindest ein Testbetrieb geben.

Am Mittwoch, 10. Februar, sind die Müllfahrzeuge der Abfallwirtschaft Osnabrück (Awigo) witterungsbedingt noch nicht unterwegs. Die Abfuhr im Landkreis fällt aus, heißt es in einer Mitteilung. Zudem kommt es in den kommenden Tagen weiterhin