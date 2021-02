Diese Einschränkungen gibt es durch den Schnee am Mittwoch in der Region Osnabrück

Das Schneetreiben auf der Klosterstraße am Montag in Osnabrück.

Michael Gründel

Osnabrück. Tief Tristan hält noch immer die Region Osnabrück in Atem. Nach den massiven Schneefällen gibt es auch am Mittwoch im Alltag weiterhin Einschränkungen – und das wird in einigen Bereichen auch bis mindestens zum Ende der Woche so bleiben.

Bereits am Montag und Dienstag ist der Präsenzunterricht an den Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück witterungsbedingt ausgefallen. Auch bis zum Ende der Woche bleiben die Klassenzimmer leer: In der Region fällt der Präsenzunterric