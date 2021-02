Präsenzunterricht fällt an allen Schulen in Stadt und Landkreis Osnabrück weiter aus

Wegen Corona sind viele Klassenzimmer aktuell sowieso leer. Die Schüler lernen im Distanzunterricht. Jetzt kann auch der Präsenzunterricht beispielsweise für die Abschlussklassen aufgrund des heftigen Wintereinbruchs nicht stattfinden. (Symbolbild)

Michael Gründel

Osnabrück. Der massive Schneefall der vergangenen Tage hat weiterhin Folgen: In Landkreis und Stadt Osnabrück fällt der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen auch in den kommenden Tagen aus. Eine Notbetreuung soll es weiterhin geben.

Das hat der Landkreis am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Bis einschließlich Freitag, 12. Februar, gibt es demnach keinen Präsenzunterricht in den Schulen. Doch schulfrei haben die Kinder und Jugendlichen nicht: "Die Schüler werden stattdesse