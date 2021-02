Im privaten Corona-Testzentrum an der Halle Gartlage Osnabrück sollen ab Montag kostenlose Tests möglich sein.

André Havergo

Osnabrück. Wer in Osnabrück lebt oder arbeitet, wird bald kostenlos Corona-Schnelltests in Anspruch nehmen können. Das teilte die Stadt am Dienstag am Rande der Stadtratssitzung mit. Die Regelung gilt ab Montag. Die Stadt kooperiert dabei mit privaten Testanbietern.

Geplant ist, dass in dem Testzentrum ab Montag, 15. Februar, wöchentlich zwischen 1000 und 1500 Menschen getestet werden. Das Zentrum soll an vier Tagen in der Woche geöffnet sein. Termine können online vereinbart werden. Wird eine Person p