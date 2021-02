Sonnenschein nach Wintereinbruch: So schön ist der Winter in der Region Osnabrück

Auf Schneechaos folgt der Sonnenschein. Impressionen aus dem Süden von Osnabrück. Der Dienstag ist mit einem malerischen Sonnenaufgang gestartet.

Jörn Martens

Osnabrück. Sonnenschein nach Schneechaos: Nach dem heftigen Wintereinbruch am Wochenende hat sich das Wetter am Dienstag beruhigt. Statt Neuschnee hat es in der Region Osnabrück Sonnenschein satt gegeben. Wir haben die Impressionen vom Wintertag zusammengestellt.

Mancherorts sind Straßen und Gehwege aber beispielsweise auch Gartenstühle oder Nistkästen noch von den Schneemassen eingedeckt, die am Wochenende vom Himmel fielen. Der heftige Wintereinbruch sorgte weiterhin für starke Einschränkunge