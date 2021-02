Schneesturm verursacht Schaden an Gebäude der Hochschule Osnabrück

Die Feuerwehr war am Sonntagabend an einem Gebäude der Hochschule Osnabrück im Einsatz.

Marie-Luise Braun

Osnabrück. . Trotz der Schneemassen war die Feuerwehr Osnabrück in nur 15 Minuten vor Ort: Eine Jalousie an einem Gebäude der Hochschule Osnabrück an der Sedanstraße/Ecke Nelson-Mandela-Straße hatte sich im Schneesturm gelöst.

Am Sonntagabend schlug es am Agro-Technikum laut krachend an die Hauswand und den Fensterrahmen. Hätte sich die Jalousie komplett aus ihrer Befestigung gelöst, hätte das für Menschen auf der Straße gefährlich werden können. Deshalb hatte ei